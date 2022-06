Ukraiński wywiad: Rosja ma plan na 120 dni wojny, a potem będą korekty

Ukraińscy wywiadowcy dotarli do informacji mówiących o 120-dniowym planie Rosjan na prowadzenie kampanii wojennej na Ukrainie. Po tym terminie ma nastąpić weryfikacja dotychczasowych osiągnięć i skorygowanie założeń na kolejne tygodnie i miesiące walk. Jak twierdzą obrońcy, agresor wciąż nie porzucił celu podbicia całej Ukrainy.

- Dysponujemy potwierdzonymi danymi, że Rosjanie mają plan na 120 dni wojny. Dalsze korekty tego planu będą zależeć od tego, czy przeciwnik osiągnie sukces, czy też poniesie porażkę na wschodzie Ukrainy - oświadczył wiceszef HUR Wadym Skibicki za pośrednictwem Telegrama.

Według Skibickiego Rosjanie nadal mają wystarczający potencjał do prowadzenia długiej wojny. Oszacował, że w wojnie na Ukrainie biorą udział 103 batalionowe grupy taktyczne, a w rezerwie pozostaje ich jeszcze 40. HUR ustalił, że najeźdźcy wprowadzają poprawki w swoim planie działania co 30 dni. Poprzednie porażki, m.in. na północy Ukrainy i pod Kijowem sprawiły, że teraz okupanci mają koncentrować się tylko na konkretnych kierunkach.

Ekspert o wojnie: Nie ma łatwego wyjścia dla obu stron

Dr Robert Thornton, profesor studiów nad konfliktami i bezpieczeństwem w King's College London, w rozmowie z tabloidem The Sun Online, powiedział, że rosyjscy generałowie tracą cierpliwość do swojego przywódcy. Zwracał jednak uwagę na to, e Rosja nie będzie skłonna wycofać się z wojny.

– Rosjanom wmawiano, że toczą się wojna z nazistami, więc ten, kto przejmie władzę, nie może nagle powiedzieć: „och, poddajemy się. Wycofujemy się z Ukrainy – zwrócił uwagę.

Dodał, że nie widzi łatwego wyjścia z obecnej sytuacji. –Jak zorganizować porozumienie pokojowe z tymi, którzy według Rosjan są nazistami, a według Ukraińców to druga strona postępuje jak naziści? Nie widzę rozwiązania – podsumował. – W każdym razie: Putin nie będzie żył już długo. Umrze albo zostanie usunięty. Tak to widzę – stwierdził.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Na Ukrainie zginął pierwszy ochotnik z Czech. Jest potwierdzenie z MSZ