Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Dzieje się najgorszy z możliwych dla Ukrainy scenariuszy

Na polach Ukrainy wykrwawia się ukraińska armia. Rosjanie eksterminują ludność cywilną oraz niszczą i grabią kraj naszego sąsiada. Ukraina zmaga się z totalna agresją, płacąc wysoką cenę za swoje europejskie aspiracje. Po części przecież i za sprawą Unii Europejskiej. Staraliśmy się wciągnąć Ukrainę w naszą polityczno-ekonomiczną i kulturową orbitę. Oderwać od wpływów Rosji.

Od lat tlił się konflikt pomiędzy Unią Europejską a Rosją. Z NATO w tle, jako gwarantem naszego kolektywnego bezpieczeństwa, a dla Rosji i jej propagandy, jako wrogiem numer jeden.

Sojusz w przeciwieństwie do Rosji nie czynił nic, co mogło by stwarzać choćby wrażenie zagrożenia Rosji. Natomiast Rosja histerycznie głosiła światu o agresywnej postawie NATO. Histeria polityczna w wykonaniu dyplomacji rosyjskiej wpisana jest w jej strategię budowania w świadomości Rosjan wszechobecnego zagrożenia.