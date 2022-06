Papież przekłada terminy pielgrzymek, powodem stan zdrowia. Co doskwiera Franciszkowi?

Rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował, że w harmonogramie papieskich pielgrzymek zostały wprowadzone zmiany. Podróże Franciszka do Demokratycznej Republiki Konga oraz Sudanu Południowego, które miały odbyć się na początku lipca, zostały przełożone na późniejszy termin. Taka decyzja miała zapaść z uwzględnieniem zaleceń lekarzy.

Medycy chcieli zapobiec scenariuszowi, w ramach którego papież nadwyrężyłby kolano podczas pielgrzymek, a co za tym idzie, zniweczone zostałyby efekty terapii, przez którą obecnie przechodzi. W drugiej połowie lipca papież, zgodnie z obecnym harmonogramem, ma odwiedzić Kanadę. We wrześniu uda się z kolei do Kazachstanu.

Papież Franciszek abdykuje?

To nie pierwsza wzmianka na temat problemów papieża ze zdrowiem. Na początku maja Franciszek po raz pierwszy pojawił się na wózku inwalidzkim. Już wcześniej z powodu trudności z przemieszczaniem się musiał odwołać kilka zaplanowanych spotkań. Jak zaznacza The Guardian, przedstawiciele Watykanu nie ujawniają dokładnie, co doskwiera papieżowi.

Od pewnego czasu narastają spekulacje, które wskazują na to, że papież Franciszek może pójść w ślady swojego poprzednika Benedykta XVI i abdykować. Pogłoski w tej sprawie podsycił też jeden z komunikatów Stolicy Apostolskiej. Ogłoszono, że w połowie sierpnia Franciszek zamierza odwiedzić miasto L'Aquilla we Włoszech, gdzie ma wziąć udział w „Święcie Przebaczenia”. W tamtejszej bazylice znajduje się grób papieża Celestyna V, który abdykował w XIII wieku.

