Prokremlowska Rossija 1 przedstawia widzom wojnę na Ukrainie jako nieustanne pasmo sukcesów i szerzy imperialistyczne tezy rosyjskiego przywódcy. Tym razem publicyści w studiu odnieśli się do słów Władimira Putina, który podczas ostatniego wystąpienia mówił o „odzyskiwaniu i umacnianiu” terenów kiedyś należących do Rosji.

— Fakt, że musimy się jakoś bronić, walczyć o to, jest rzeczą oczywistą. Prawie nic się nie zmieniło. Piotr I Wielki prowadził Wielką Wojnę Północną przez 21 lat. Wydawałoby się, że był w stanie wojny ze Szwecją, coś stracił... Niczego nie stracił! Wrócił! Tak, to jest tam, gdzie powstał Petersburg — mówił Władimir Putin.

„Teraz wszyscy rozumiemy plany Rosji”

Propagandystka Olga Skabiejewa oceniła, że Władimir Putin zdradził przyszłe palny Rosji. – Powracamy i wzmacniamy naszą pozycję. Niektórzy się tego boją, ale to nie nasz problem — dodała.

– Świat się zmienił. Okres amerykańskiego kolonializmu skończył się i nigdy nie wróci. W tym nowym świecie Rosja będzie potęgą, moralnym kompasem, symbolem czystości, prawdy i słuszności, do którego rozsądni ludzie będą lgnąć z całego świata — zgodził się z nią Andriej Kartapolow. Deputowany do Dumy Państwowej nieustannie broni Rosji, twierdząc, że kraj obecnie jest „Imperium dobra”, a nie zła, jak mawiano podczas Zimnej Wojny.

„Polska powinna się poddać władzy Putina”

Telewizyjni goście nawiązali również do Polski. Reżyser Karen Gieorgijewicz Szachnazarow ocenił, że Polska powinna poddać się władzy Putina, gdyż nie jest potęgą nuklearną i nie może się bronić, gdyby atak rzeczywiście nastąpił. To odniesienie do słów polskiego prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział ostatnio, że jeżeli Polska bałaby się broni nuklearnej ze strony Rosji, to mogłaby się od razu poddać.

– Polska powinna pamiętać granice z 1939 roku (...) wiecie, że jestem cyniczny, ale jeśli mieszkasz z wilkami, musisz nauczyć się wyć. Dudzie odpowiedziałbym na to: tak, powinieneś się bać. Tak działa świat. Jeśli nie jesteś w stanie wyprodukować broni, jeśli nie masz inżynierów, naukowców i przemysłu, musisz wziąć pod uwagę, że inne kraje będą decydować o tym, jak będziesz żył – mówił Szachnazarow.

