Papież nie będzie przewodniczył procesji Bożego Ciała. Powodem kłopoty ze zdrowiem

Na najbliższy czwartek 16 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, inaczej nazywana Bożym Ciałem. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Zaledwie trzy dni przed uroczystością Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało, że papież Franciszek nie będzie przewodniczył ani mszy świętej, ani procesji w Boże Ciało.

„Ze względu na ograniczenia nałożone na papieża z powodu doskwierającego bólu kolana i ze względu na szczególne liturgiczne wymagania dotyczące celebracji, Msza Święta i procesja z błogosławieństwem eucharystycznym nie będą odprawiane w uroczystość Bożego Ciała” – czytamy w komunikacie. Więcej szczegółów nie zostało podanych do wiadomości opinii publicznej.

Papieżowi doskwiera ból kolana. Przełożył termin dwóch pielgrzymek

To nie pierwsze odwołane plany papieża ze względu na stan zdrowia. Niedawno rzecznik Watykanu Matteo Bruni poinformował, że w harmonogramie papieskich pielgrzymek zostały wprowadzone zmiany. Podróże Franciszka do Demokratycznej Republiki Konga oraz Sudanu Południowego, które miały odbyć się na początku lipca, zostały przełożone na późniejszy termin. Taka decyzja miała zapaść z uwzględnieniem zaleceń lekarzy.

Medycy chcieli zapobiec scenariuszowi, w ramach którego papież nadwyrężyłby kolano podczas pielgrzymek, a co za tym idzie, zniweczone zostałyby efekty terapii, przez którą obecnie przechodzi. W drugiej połowie lipca papież, zgodnie z obecnym harmonogramem, ma odwiedzić Kanadę. We wrześniu uda się z kolei do Kazachstanu.

