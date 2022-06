Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Czytam opinie ekspertów i zachodzę w głowę, skąd ten wniosek?

Staram się na podstawie analiz operacyjnych z przebiegu działań wojsk taki wniosek wysnuć. Ale nijak mi to nie wychodzi przy założeniu, że stosuję znane sobie, wyniesione ze studiów wojskowych i z praktyki dowódczej na poziomie operacyjnym, metody oceny sytuacji operacyjnej. Żadna analiza operacyjna tego, co dzieje się na polach Ukrainy do takiej tezy nie uprawnia.

Jeżeli jest to ocena wynikająca z upadku Mariupola, czy dobrze prowadzonej operacji obronnej w rejonie Łuku Donbaskiego gdzie Rosjanie mają zaledwie kilka sukcesów taktycznych od 3 kwietnia (ponad 70 dni ataków!), kiedy rozpoczęli ataki od Iziumu. To daj Boże jak najwięcej takich przegranych wojen.