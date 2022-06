Wybuchy w obwodach lwowskim i tarnopolskim. Władze apelują do mieszkańców

Władze w obwodach lwowskim i tarnopolskim donoszą o eksplozjach w tym regionie. „W obwodzie lwowskim słychać wybuchy. Według wstępnych informacji obrona przeciwlotnicza działa. We Lwowie na razie cicho. Pozostawajcie w schronach!” – napisał w mediach społecznościowych mer Lwowa Andrij Sadowy.

W podobnym tonie utrzymany był pierwszy wpis szefa lwowskiej obwodowej administracji wojskowej na Telegramie. W następnym komunikacie Maksym Kozicki przekazał, że siły obrony powietrznej zestrzeliły pocisk nad Złoczowem. To spowodowało uszkodzenia w infrastrukturze cywilnej. Trwa zbieranie informacji o stratach.

Wojna Rosja – Ukraina. Ranni po ataku rakietowym na Czortków

Do rosyjskich ataków doszło również w obwodzie tarnopolskim. Jak zaznaczył szef tego regionu, w wyniku ataku rakietowego na Czortków osiem osób trafiło do szpitala. Ich stan jest łagodny i umiarkowany. Wołodymyr Trusz również zachęcał mieszkańców do pozostania w schronach i informował o działaniu obrony przeciwlotniczej. Dodatkowo poprosił ludzi, aby nie panikowali.







Wojna na Ukrainie

W najnowszym komunikacie szef obwodu tarnopolskiego podsumował, że według wstępnych informacji nad regionem wystrzelono kilka pocisków. „Specjaliści udali się na miejsce eksplozji. Według pierwszych doniesień na razie nie ma ofiar ani uszkodzeń. Trwa weryfikacja informacji. Zachęcam do natychmiastowego udania się do schronów podczas nalotów” – brzmiał wpis.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie wystrzeliwują rakiety z okupowanego Krymu

Z kolei Dowódczo Operacyjne „Południe” podkreśliło, że Rosjanie kontynuują taktykę ostrzału artyleryjskiego i moździerzowego na ukraińskie pozycje oraz na osiedla z ludnością cywilną. Trwają m.in. ataki na Odessę. Dwa pociski wystrzelono z okupowanego Krymu, ale zostały one zestrzelone przez obronę przeciwlotniczą nad Morzem Czarnym.

