Tragifarsa z wyjazdem „świętej trójcy” do Kijowa. Kto jak kto, ale oni nie powinni obawiać się Rosji

Kijowska wyprawa Olafa Scholza i Emanuela Macrona, eskortowanych przez Mario Draghi’ego, zamienia się w tragifarsę. Ledwo zdążyliśmy paść na kolana przed heroicznym gestem kanclerza, prezydenta i premiera, gdy całą imprezę właściwie odwołano. Dokładnie rzecz biorąc odwołał ją Paryż.

Francuski pałac prezydencki ogłosił, że ze względów bezpieczeństwa Emanuel Macron do Kijowa się na razie nie wybiera. A potem rzeczniczka rządu Olivia Geogoire doprecyzowała, że podróż tam to jedna z opcji, ciągle nie potwierdzona. Za to Berlin w ogóle nabrał wody w usta, bo wiadomo, że bez obstawy Macrona, Scholz może czuć się w Kijowie mocno nieswojo.