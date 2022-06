Wymiana ognia na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu. Zginął żołnierz

Kirgiska straż graniczna podkreśliła w oświadczeniu, że 14 czerwca w godzinach porannych z tadżyckiego posterunku granicznego „Keh” padł strzał w stronę w stronę kirgiskiego przejścia granicznego w rejonie Bułak-Baszy. Kirgiskie wojsko odpowiedziało ogniem w kierunku tadżyckiej placówki – poinformowała rosyjska niezależna agencja informacyjna Interfax.

Obie strony zaznaczyły, że komendanci straży granicznej i lokalni gubernatorzy przeprowadzili rozmowy w sprawie zapobieżenia dalszej eskalacji konfliktu, uspokojenia sytuacji na granicy i wyjaśnienia przyczyn zajścia. Mimo to wymiana ognia została jednak wznowiona. Tadżykowie mieli użyć granatników i moździerzy. Strzały ustały po nieco ponad godzinie.

Starcia na granicy Kirgistanu i Tadżykistanu

Kirgiska służba graniczna podała, że obie strony zgodziły się na wycofanie żołnierzy z odcinka granicy, gdzie doszło do wymiany ognia. Kirgistan nie poinformował o stratach po swojej stronie. Oficjalnie wydarzenia nie skomentował jeszcze Tadżykistan. W wymianie ognia miał jednak zginąć 26-letni tadżycki żołnierz.

Radio Swaboda i Wolna Europa przypomniało, że „Keh” znajduje się w pobliżu tadżyckiego miasta Isfara, znajdującego się w niedaleko granicy. Na początku czerwca również doszło tam do wymiany ognia. Wówczas rannych zostało kilku żołnierzy po obu tronach. Od czasu uzyskania niepodległości przez oba kraje 30 lat temu wytyczono jedynie niecałą połowę z 970-kilometrowej granicy, co prowadzi co jakiś czas do powtarzających się napięć.

