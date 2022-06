Morawiecki po spotkaniu NATO: Nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, aby bronić Ukrainy

We wtorek 14 czerwca Mateusz Morawiecki udał się do Holandii, gdzie wziął udział w spotkaniu przedstawicieli grupy państw unijnych, które należą do NATO. Rozmowy odbyły się w ramach przygotowań do szczytu NATO w Madrycie, który ma się odbyć w dniach 28-30 czerwca. W dyskusji oprócz premiera Polski udział wzięli także m.in. szefowie rządów Belgii i Łotwy oraz prezydent Rumunii.

Wojna na Ukrainie zmieniła wszystko, dlatego Polska wskazuje na konieczność odbudowy architektury bezpieczeństwa w Europie. Potrzebna jest większa współpraca transatlantycka, aby pomóc Ukrainie. Polska opowiada się za włączeniem architektury obronnej Unii Europejskiej do NATO – z poszanowaniem prerogatyw krajowych. Wszelkie aspekty europejskiej polityki obronnej muszą być częścią szerszego sojuszu – podkreślała Kancelaria Premiera w oficjalnym komunikacie przed rozpoczęciem spotkania.

Wojna na Ukrainie. Mocny apel Morawieckiego

Po zakończeniu rozmów Mateusz Morawiecki stwierdził, że w obliczu zagrożenia ze strony Rosji niezwykle ważne jest umacnianie więzi transatlantyckich. – Zadaliśmy sobie także pytanie krytyczne – czy jesteśmy jednomyślni wobec tego, co dzieje się na Ukrainie? Nie zrobiliśmy wszystkiego, by obronić Ukrainę, ale wzywam wszystkich do tego, aby wesprzeć ją dostawą broni i niezbędnym wsparciem – mówił szef polskiego rządu. – Nie możemy sobie wyobrazić takiego scenariusza, w którym Ukraina by przegrała. To byłaby absolutna porażka i katastrofa naszych wartości – dodawał premier.

Morawiecki o Ukrainie w UE

Według premiera niezwykle ważne jest także to, aby spierać ambicje Ukrainy na drodze do wstąpienia do UE. – Wspieramy ich aspiracje do jak najszybszego przyznania statusu kandydata, bo naród ukraiński potrzebuje nadziei. Rosja wydestylowała to, co najgorsze z historii Europy – kolonializm i nacjonalizm. Właśnie dlatego musimy zjednoczyć nasze wysiłki przeciwko imperializmowi rosyjskiemu. Musimy podjąć zdecydowaną postawę odnośnie wojny na Ukrainie tu i teraz – apelował Mateusz Morawiecki.

