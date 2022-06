Macron poucza Ukrainę ws. negocjacji z Rosją. „Musimy powiedzieć jasno”

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że Ukraina będzie musiała w pewnym momencie prowadzić rozmowy z Rosją, aby spróbować zakończyć wojnę między dwoma krajami.

– Od pierwszego dnia Francja jasno dawała do zrozumienia, że Rosja jest agresorem – mówił Macron zapytany o swoje powtarzające się stwierdzenia, że Rosja nie powinna być poniżana. – Ale musimy powiedzieć jasno: my nie jesteśmy w stanie wojny z Rosją. Prezydent Ukrainy i jego urzędnicy będą musieli negocjować z Rosją – stwierdził prezydent podczas wizyty w bazie wojskowej NATO Kogelnicanu w pobliżu portu w Konstancy w Rumunii.

Przemawiając do żołnierzy francuskich Macron zapewniał: „zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać rosyjską armię, pomóc Ukraińcom i ich armii oraz kontynuować negocjacje”.

W wywiadzie dla niemieckiej telewizji ZDF prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski krytycznie odnosił się do ewentualnych negocjacji z Rosją. Powiedział, że jego kraj będzie gotów rozmawiać z agresorem, gdy tamta będzie gotowa do zakończenia wojny. - Dokładnie wiemy, co robimy. Nie mamy wątpliwości. Jesteśmy gotowi do rozmowy tylko wtedy, gdy druga strona będzie gotowa zakończyć wojnę. Nie ma czasu na paplaninę – zaznaczył.

Macron z wizytą w Kijowie? Rząd Francji o „rozważanej opcji”

Emmanuel Macron we wtorek rozpoczął trzydniową wizytę na południowej flance NATO. W planach jest także wizyta w Mołdawii. Prawdopodobnie w czwartek 16 czerwca uda się z wizytą do Kijowa razem z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem oraz premierem Włoch Mario Draghim. Informację w tej sprawie podały dwa źródła dyplomatyczne – informuje Reuters. Francuski rząd stwierdził, iż ewentualna wizyta prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Kijowie jest jedną z rozważanych obecnie „kilku opcji”, ale decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta.

Macron był regularnie krytykowany przez Ukrainę i jej sojuszników z Europy Wschodniej za niejednoznaczną postawę wobec Ukrainy w trakcie rosyjskiej inwazji na ten kraj.

