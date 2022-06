Buffett przekazał 4 miliardy dolarów na cele charytatywne. Wśród obdarowanych fundacja Gates'ów

91-letni Warren Buffett, założyciel funduszu Berkshire Hathaway, to jeden z najsłynniejszych inwestorów giełdowych w historii, a zarazem jeden z najbogatszych ludzi na świecie. Z majątkiem szacowanym na kwotę 117 miliardów dolarów plasuje się na 5. miejscu zestawienia.

Buffet wciąż zajmuje się biznesem, ale...

Buffett dosłużył się przydomku "wyroczni z Omaha" (miasto w stanie Nebraska, w którym mieszka), gdyż podejmowane przez niego decyzje inwestycyjne niemal bez wyjątku okazywały się trafne. Słynny jest także jego model inwestycyjny, który polega na kupowania akcji wyłącznie tych spółek, które skrupulatnie zbadał.

Choć Buffett wciąż zajmuje się biznesem, tj. prowadzi Berkshire Hathaway nieprzerwanie od 1965 r., w ostatnich latach coraz więcej czasu - a właściwie pieniędzy - poświęca na działalność charytatywną. Kwota przekazanych przez niego darowizn jest liczona w dziesiątkach miliardach dolarów.

Najwięcej akcji trafiło do fundacji Gatesów

Jak donosi agencja Reutera, magnat giełdowy przekazał we wtorek, 14 czerwca, kolejną darowiznę, opiewającą na 4 miliardy dolarów. Zostały one ulokowane w akcjach wspomnianego funduszu i trafią do pięciu organizacji charytatywnych: fundacji Billa i Melindy Gates'ów oraz czterech fundacji, związanych z rodziną Buffeta.

Fundacja Gatesów otrzymała 11 milionów akcji, fundacja Susan Thompson Buffett (nazwanej na cześć pierwszej, nieżyjącej żony miliardera) 1,1 miliona akcji, a trzy fundacje prowadzone przez jego dzieci Howarda, Susan i Petera po 770 tys. akcji. W chwili przekazania wartość pojedynczej akcji wynosiła ok. 277 dolarów.

Buffett bierze udział w akcji, którą sam zainicjował

Sfinalizowana we wtorek darowizna to kolejny przykład wypełnienia deklaracji, złożonej przez Buffeta. W 2009 r. rozpoczął wraz z Gatesem akcję pod hasłem „The Giving Pledge”, zwaną zobowiązaniem do dobroczynności.

Została ona skierowana do najbogatszych ludzi na świecie i miała zachęcić ich do przekazywania większości swoich majątków na cele charytatywne. Deklarację złożyło dotychczas ponad 200 miliarderów.

