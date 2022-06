Rosyjski generał znaleziony martwy we własnym mieszkaniu. Szkalował Polskę ws. wybuchu II WŚ

Emerytowany generał rosyjskiego wywiadu Lew Sockow popełnił samobójstwo. Zastrzelił się z należącej do niego broni. Na razie nic nie wiadomo na temat motywu, który popchnął go do takiego czynu.