Miedwiediew sugerował, że za dwa lata może nie być Ukrainy. Zastanawiające słowa Pieskowa

Dmitrij Pieskow pytany przez dziennikarzy o słowa Dmitrija Miedwiediewa początkowo nie chciał komentować całej sprawy. Po chwili stwierdził jednak, że wszyscy wiedzą, że Ukraina ma poważne problemy. - To nie jest żadna wiedza tajemna. Co najważniejsze - trwa opór jednostek nacjonalistycznych, tak jak i trwa niechęć ukraińskiego kierownictwa do dyskusji o tych nacjonalistycznych jednostkach i trzeźwego przyjrzenia się sytuacji - ocenił współpracownik Władimira Putina. Rzecznik prasowy Kremla dodał, że taka postawa nie wróży dobrze na przyszłość.