Macron, Scholz i Draghi u Zełenskiego w Kijowie. Padła ważna deklaracja

Wołodymyr Zełenski po rozmowach z przywódcami Francji, Niemiec i Włoch podkreślał, że największą bronią przeciwko Rosji jest zjednoczenie. – Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie jest agresją przeciwko całej zjednoczonej Europie, przeciwko każdemu z nas i naszym wspólnym wartościom. Powinniśmy być zjednoczeni w naszej odpowiedzi – mówił.

Emmanuel Macron wskazał, że wszyscy zebrani popierają uzyskanie przez Ukrainę statusu „natychmiastowego” kandydata do przystąpienia do Unii Europejskiej. Olaf Scholz powiedział krótko: „Ukraina należy do europejskiej rodziny” . A Mario Draghi podkreślił, że nie można opóźniać integracji Ukrainy z Unią Europejską.

W przyszłym tygodniu ma się odbyć szczyt, podczas którego wniosek Kijowa o uzyskanie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej prawdopodobnie uzyska zielone światło.

Wsparcie dla Ukrainy

– Określiłem największe potrzeby Ukrainy w zakresie obronności. Doceniamy dotychczasowe wsparcie, ale oczekujemy na nowe dostawy przede wszystkim ciężkiej broni, współczesnej artylerii, systemów przeciwrakietowych. Każda partia takiego sprzętu to uratowane życia Ukraińców – mówił Zełenski na konferencji prasowej.

Francja, Niemcy i Włochy obiecały Ukrainie kolejne wsparcie. Macron zadeklarował, że w najbliższym czasie wyśle sześć kolejnych dział Cezar dalekiego zasięgu. Scholz obiecał też, że Niemcy będą nadal wspierać finansowo i militarnie Kijów tak długo, jak będzie to potrzebne

– Jestem wdzięczny za wszystkie kroki, które zostały dziś uzgodnione. Uzgodniliśmy też kwestię ekonomicznego wsparcia Ukrainy i jej obywateli po zakończeniu wojny – dodał prezydent Ukrainy.

Macron o rozmowach z Rosją

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapewnił, że Ukraina może liczyć na wsparcie sojuszników ale potrzebny jest jakiś kanał komunikacji z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. – Widzimy, że Federacja Rosyjska nie jest gotowa do realnych działań i rozmów, które są ukierunkowane na pokój. Rosja nie chce pokoju, nie chce niczego oprócz wojny – ocenił Zełenski.

