Gen. Skrzypczak dla „Wprost”: Nowa faza wojny. Putin definitywnie pozbawiony złudzeń

Emmanuel Macron i Olaf Scholz, bo to oni - jak się wydawało - byli do dzisiaj kluczowymi graczami, na których liczył Putin, i których łudził prawdopodobnie szansą na to, że odegrają w tej wojnie historyczną rolę, ostatecznie stanęli po stronie Ukrainy. Nadzieje się wyczerpały i w Kijowie obaj panowie złożyli ważne zobowiązania: będą wspierać Zełenskiego aż do zwycięskiego końca. To wiele zmienia w układzie sił w walce z Rosją.

Można mieć tylko nadzieję też, że te deklaracje zamienią się szybko w znacząca pomoc wojskową.