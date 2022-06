Rosjanie ostrzeliwują Ukraińców pociskami wyprodukowanymi w czasach ZSRR. W środku ulotki dla Czeczenów

Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Jewhen Jenin na antenie Telemaraton United News, połączonych głównych ukraińskich telewizji, poinformował o ostrzelaniu przez Rosjan obwodu czernichowskiego. Wiceszef ukraińskiego MSW zaprezentował wyprodukowany w czasach Związku Radzieckiego 122-mm pocisk systemu „Grad”.

Wojna Rosja – Ukraina. Ulotki adresowane do Czeczenów w przestarzałych nabojach

Polityk zwracając uwagę na przestarzałą amunicję zaznaczył, że w związku z tym faktem pocisków będzie spadać jeszcze więcej, ponieważ ze względu na wiek nie gwarantują celności. Ujawnił również propagandową zawartość pocisku. W środku były ulotki przeznaczone dla mieszkańców Republiki Czeczeńskiej. – Albo się pomylili, albo po prostu nie zwrócili uwagi, ale te ulotki spadły na głowy Ukraińców – mówił Jenin.

Wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy zdradził również treść ulotek. „Obywatele Republiki Czeczeńskiej! Próbują was zaangażować w zbrojną konfrontację z oddziałami federalnymi. Próbują was zmusić do ochrony interesów innych ludzi. To w interesie lokalnych potentatów, przywódców gangów terrorystycznych” – napisano.







Wojna na Ukrainie. Saperzy rozminowują kolejne obszary

Z kolei w obwodzie kijowskim Gwardia Narodowa Ukrainy usunęła około 13 tys. ładunków wybuchowych. Ukraińskie MSW podkreśliło, że każdego dnia saperzy badają teren ok. dwóch hektarów. W sumie na Ukrainie działa 16 grup rozminowywania. Do tej pory sprawdzili i oczyścili oni obszar ponad 107 ha. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy apeluje do mieszkańców o ostrożność.

