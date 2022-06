Królowa Elżbieta nie pojawiła się na Royal Ascot. Po raz pierwszy w historii

W Wielkiej Brytanii zawody konne Royal Ascot mają wysoką rangę, ponieważ jest to jedna z najważniejszych imprez organizowanych przez brytyjską rodzinę królewską od ponad 300 lat. Każdego roku w imprezie udział brała brytyjska królowa. Monarchini po raz pierwszy oglądała słynne zawody już w 1946 roku. Elżbieta II jest bowiem miłośniczką wyścigów konnych. Sama jest także właścicielką kilku koni wyścigowych. Wydarzenie na stałe wpisano do kalendarza królowej - od czasu swojej koronacji w 1953 roku nie opuściła go ani razu.

W 2022 roku tradycja została przerwana. Elżbieta II nie pojawiła się w Ascot. Według BBC monarchini śledziła przebieg rywalizacji w telewizji. Rodzinę królewską reprezentowali m.in. książę Karol z księżna Camillą oraz książę Kentu Edward i księżniczka Beatrycze.

Elżbieta II ogranicza aktywność publiczną

96-letnia monarchini w ostatnich tygodniach znacząco ograniczyła swoją aktywność publiczną. Królowa ma bowiem problemy z poruszaniem się. W mediach pojawiają się doniesienia o tym, że Elżbieta II nie jest już w stanie poruszać się o własnych siłach. Spekuluje się, że z królową kilka razy rozmawiano, aby skorzystała z wózka inwalidzkiego podczas publicznych wystąpień.

Amerykański „The Daily Beast” twierdzi, że królowa ma wózek, ale nie jest do niego „przykuta”. Poruszającą się na wózku królową ma widzieć wyłącznie jej najbliższe otoczenie, które składa się ze starannie wyselekcjonowanego personelu. Pałac stanowczo odmówił komentowania doniesień o tym, że królowa korzysta z wózka.

