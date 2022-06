Są oficjalne wyniki wyborów we Francji. Porażka Macrona, sukces Le Pen

19 czerwca we Francji odbyła się druga tura wyborów parlamentarnych. Politycy ubiegali się o 572 miejsca w Zgromadzeniu Narodowym. W I turze mandaty zdobyło zaledwie 5 deputowanych. Aby zdobyć mandat w I turze trzeba było uzyskać ponad 50 proc. głosów w danym okręgu i poparcie co najmniej 25 proc. uprawnionych do głosowania. Ci politycy, których poparło minimum 12,5 proc. wyborców, awansowali do II tury.

Wybory we Francji. Wyniki głosowania

Prezydencki sojusz Razem, tworzony przez partię Emmanuela Macrona Renesans (LREM), centrystów z Modem oraz centro-prawicę z Horizons i Agir dążył do zdobycia większości bezwzględnej, a więc wprowadzenia więcej niż 289 deputowanych. Tego celu nie udało się osiągnąć. Jak podało francuskie MSW, centroprawicowa koalicja zdobyła 245 mandatów.

Upragnionego rezultatu nie zdobył także główny rywal prezydenta Francji - Jean-Luc Melenchon. Jego lewicowa koalicja Nupes będzie miała w Zgromadzeniu Narodowym 131 przedstawicieli. Ambicje polityka sięgały znacznie wyżej - chciał zostać premierem i utworzyć tzw. rząd kohabitacyjny, w którym prezydent i szef rządu są z innych obozów politycznych.

O sporym sukcesie może natomiast mówić Marine Le Pen. Prawicowo-populistyczne Zjednoczenie Narodowe zdobyło 89 mandatów. W poprzedniej kadencji miało zaledwie 8 deputowanych. Na czwartym miejscu uplasowali się Republikanie, którzy wprowadzą do parlamentu 61 deputowanych.

