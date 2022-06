„Łzy Zełenskiego”. Nowa wódka w moskiewskich supermarketach

Korespondent dziennika „The Wall Street Journal” w Moskwie Matthew Luxmoore udostępnił na Twitterze wideo, na którym prezentuje wódkę z wizerunkiem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Wśród rosyjskich marek wódek wchodzą Putinka, Medvedevka i Jelcynka. Teraz 'Łzy Zełenskiego' są podobno w sprzedaży w moskiewskich supermarketach” – poinformował reporter.

Na butelce napisano cyrylicą „Łzy Zełenskiego”, a pod nazwą alkoholu przeczytać można, że jest to „edycja limitowana”. Na butelce umieszczono podobiznę prezydenta Ukrainy, który ociera łzę z prawego oka.

Zełenski na celowniku

Wołodymyr Zełenski jest ofiarą nie tylko drwin, ale również nie udanych zamachów na jego życie. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow ujawnił, że co najmniej pięciokrotnie próbowano zabić prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Już na początku wojny pojawiały się doniesienia o oddziale czeczeńskich bojowników, który został wyznaczony do zabicia prezydenta Ukrainy. Takich prób miało być co najmniej pięć, jednak przedstawiciel ukraińskich służb nie chciał udzielać żadnych szczegółów.

Ołeksij Daniłow stwierdził, że Rosjanie nie przestrzegają żadnych wojennych zasad. – Do przestrzeni publicznej co rusz docierają informacje o gwałtach na kobietach i dzieciach i egzekucjach – mówił dodając, że ukraiński rząd zbiera wszystkie dowody zbrodni wojennych dokonanych przez Rosjan, by rozliczyć ich przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.

W tej perspektywie wódka z podobizną Zełenskiego wydaje się być tylko smutnym żartem.

