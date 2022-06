Rosyjski śmigłowiec naruszył granicę NATO. „Niezwykle poważny incydent”

Do naruszenia granicy Estonii przez śmigłowiec rosyjskiej straży granicznej Mi-8 doszło 18 czerwca. To kolejny przykład nasilenia napięć pomiędzy Rosją i państwami bałtyckimi w ciągu ostatnich dni. Od 18 czerwca w życie wszedł zakaz tranzytu towarów objętych unijnymi sankcjami przez terytorium Litwy do Kaliningradu.

Rosyjski śmigłowiec naruszył przestrzeń powietrzną Estonii. Nie odpowiadał na wezwania

Estońskie MSZ poinformowało, że rosyjski śmigłowiec znalazł się na dwie minuty w estońskiej przestrzeni powietrznej bez pozwolenia, miał wyłączony transponder, a pilot nie utrzymał łączności radiowej z estońskimi służbami żeglugi powietrznej. Do zdarzenia doszło w rejonie estońskiej wsi Koidula leżącej tuż przy granicy z Rosją. Po rosyjskiej stronie granicy niedaleko znajduje się miasto Psków.

„ Estonia uważa to za niezwykle poważny i godny pożałowania incydent, który niewątpliwie powoduje dodatkowe napięcia i jest całkowicie nie do zaakceptowania ” – napisano w oświadczeniu MSZ, powtarzając wezwania do opuszczenia Ukrainy przez rosyjskie wojska. „ Rosja musi przestać grozić sąsiadom i zrozumieć, że cena rosyjskiej agresji na Ukrainę jest rzeczywiście wysoka ” – dodał.

Należąca do NATO Estonia twierdzi, że trwające w Rosji ćwiczenia wojskowe codziennie symulują ataki rakietowe na ten kraj.

„Przekroczenie granicy przez śmigłowce nie może być przypadkowe”

O powadze zagrożenia mówił też najwyższy urzędnik służby cywilnej w estońskim ministerstwie obrony Kusti Salm.

– To jest obraz zagrożenia. Tego, jak postrzegamy zagrożenie ze strony Rosji… Nigdy nie było tak poważne, jak teraz – mówił Salm we wtorek.

Salm stwierdził, że w ciągu ostatniego tygodnia z Rosji doszło do „wielokrotnych naruszeń granic przez śmigłowce”. Jeden śmigłowiec miał przekroczyć granice, a inny przelecieć bardzo blisko niej.

– Przekroczenie granicy przez śmigłowce nie może być przypadkowe. W ostatnich dniach było wiele tego typu przykładów – ocenił urzędnik.

W tym roku już wcześniej doszło do naruszenia estońskiej przestrzeni powietrznej. Z kolei w zeszłym roku rosyjskie samoloty naruszały granicę pięciokrotnie.

W reakcji na to wydarzenie ambasador Rosji w Tallinie został wezwany do estońskiego MSZ, gdzie otrzymał notę protestacyjną.

