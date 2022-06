Niemiecki warunek przyjęcia Ukrainy do Unii. „Niebezpieczna koncepcja”

Ukraina nie będzie traktowana w UE ulgowo tylko dlatego, że została zaatakowana. Tak mówi Jens Plötner, doradzający w sprawach zagranicznych kanclerzowi Niemiec, a więc kraju, ponoszącego dużą część odpowiedzialności za rosyjski atak na Ukrainę. Berlin nie tylko nie poczuwa się do żadnej winy, ale wręcz próbuje wykorzystać nadanie Ukrainie statusu kandydata do Unii, by zabezpieczyć swoją mocno nadwerężoną ostatnio pozycję.