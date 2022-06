Absurdalne oskarżenia z Białorusi w stronę polskich żołnierzy i urzędników. Część ustaleń miał przekazać Emil Czeczko

Białoruski Komitet Śledczy poinformował o spotkaniu z iracką delegacją. Po stronie Białorusi uczestniczyli w nim m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Białorusi poinformowali stronę iracką o wynikach śledztwa w sprawie karnej dotyczącej m.in. rzekomych zbrodni przeciwko „bezpieczeństwu ludzi” oraz propagandy wojennej.

Sprawa ma również dotyczyć czynów popełnionych przez polskich urzędników i inne osoby ws. deportacji, brutalności, tortur i umyślnego nieudzielenia pomocy ofiarom, co doprowadziło do śmieci uchodźców z Afganistanu i Bliskiego Wschodu, w tym Iraku. Migranci mieli być pokrzywdzeni ze względu na ich rasę, narodowość, czy religię w związku z przekraczaniem granicy Polski w celu dalszej podróży do krajów Unii Europejskiej.

Białoruś skarży Irakowi na Polskę

Białoruscy śledczy zaznaczyli, że odnotowali przestępstwa popełnione w stosunku do 135 osób, które miały odnieść obrażenia fizyczne w wyniku użycia przemocy przez polskich funkcjonariuszy organów ścigania. Białorusi prowadzą również śledztwo w trzech sprawach dotyczących rzekomego uszkodzenia ciała i nielegalnego wydalenia z terytorium Unii Europejskiej na Białoruś, w wyniku którego zmarły osoby pochodzenia irackiego.

Przedstawiciele Iraku mieli także zostać poinformowani o masowych egzekucjach i potajemnym pochówku zamordowanych uchodźców, czego mieli dopuścić się polscy żołnierze na obszarze przy granicy polsko-białoruskiej. Jak zaznaczono ustalenia zostały pozyskane w trakcie śledztwa od Emila Czeczki. Przypomnijmy, że Czeczko zdezerterował na Białoruś, a w marcu 2022 r. został znaleziony martwy.

