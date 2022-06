Ławrow znów straszy Zachód. „Przyjrzymy się temu”

– To jest droga, którą wybrali Europejczycy. Drogę, która niestety przypomina początek II wojny światowej. Hitler zgromadził pod swoim sztandarem znaczną liczbę, jeśli nie większość krajów europejskich, do walki ze Związkiem Radzieckim – powiedział Ławrow w Baku. Dodał, że w tej chwili Unia Europejska i NATO szykują współczesną koalicję do walki, a w zasadzie do wojny z Federacją Rosyjską. – Przyjrzymy się temu bardzo uważnie – zadeklarował. Mówił też o antyrosyjskich postawach w Europe. – Nie mamy złudzeń, że rusofobiczny nastrój w Unii Europejskiej w jakiś sposób osłabnie w dłuższej perspektywie. Ale to jest droga, którą wybrali Europejczycy – stwierdził.

Wcześniej szef rosyjskiego MSZ skarżył się, że władze mołdawskie starają się doprowadzić do „zniesienia wszystkiego, co rosyjskie”, wzorem Ukrainy. Ocenił, że większość ludności Mołdawii jest przeciwna przystąpieniu kraju do Unii Europejskiej.

W czwartek 23 czerwca na szczycie Rady Ukraina i Mołdawia uzyskały status państw kandydujących do Unii Europejskiej. Decyzję przekazali szefowa KE Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel. „To historyczna chwila. Ten dzień oznacza kluczowy krok na drodze do UE” – napisał Michel na Twitterze.

twitter

Ławrow oskarża Polskę o utrudnianie negocjacji Rosja-Ukraina

Niedawno rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn zwrócił uwagę na słowa Siergieja Ławrowa, który stwierdził, że Polska zawłaszcza terytorium Ukrainy i przeszkadza w rozmowach pokojowych Rosji i Ukrainy. Podobne oskarżenia pod adresem naszego kraju wygłaszał m.in. członek komisji Dumy Państwowej Dmitrij Belik. Żaryn zaznaczył, że „infekowanie przestrzeni informacyjnej fałszywymi narracjami Rosji służy realizacji celów polityki Kremla, wśród których jest także m.in. zniszczenie dobrych relacji Warszawy i Kijowa”.

Czytaj też:

Jak wojna na Ukrainie wpłynie na Polskę? Pięć możliwych scenariuszy