„Dwie daty”. Wywiad ujawnia plany Władimira Putina wobec Ukrainy

Wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego. Choć Władimirowi Putinowi nie udał się plan blitzkriegu, a rosyjskie wojska zostały wycofane spod Kijowa, nadal trwają zacięte walki. Areną starć stał się Donbas, choć w sobotę Rosjanie przeprowadzili ataki rakietowe także m.in. na obwód lwowski czy czernihowski oraz Zaporoże.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie zastanawiają się, co dalej

Ukraiński wywiad twierdzi, że agresor zmniejszył swoje aspiracje i obecnie celem Rosji jest przejęcie kontroli nad całym terytorium obwodu ługańskiego i donieckiego, a następnie prowadzenie działań z tego obszaru. Na celowniku jest także obwód chersoński. Wadim Skibicki z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy w rozmowie z RBK Ukraina stwierdził, że Rosjanie opanowali prawie cały rejon Chersonia i „teraz zastanawiają się, jak dalej postępować” . Według niego na Kremlu trwają analizy, czy integrować z Rosją zajęte tereny, czy pozostawić im więcej autonomii.

Decyzja Putina i dwie daty

Skibicki wskazał, że decyzję Władimira Putina możemy poznać albo we wrześniu, albo w grudniu. Pierwszy termin to 11 września, dzień głosowania w Rosji. – To właśnie tego dnia mogą być podnoszone kwestie „referendów” lub innych działań mających na celu przyłączenie okupowanych terytoriów do Rosji, stworzenie quasi-państwowych formacji, takich jak Chersońska Republika Ludowa, lub połączenie ich z Krymem – mówił Skibicki. Jak wskazał, kolejna możliwa data to 30 grudnia, gdy mija 100 lat od utworzenia Związku Radzieckiego.

Przedstawiciel wywiadu wojskowego podkreślił jednak, że nic nie jest rozstrzygnięte. Wiele zależy od tego, czy Rosjanom uda się podbić wspomniane tereny w całości, czy Ukraińcy uniemożliwią im realizację planów. Nie bez znaczenia są nastroje społeczne.

