Najnowszy raport wywiadu: Znaczące osiągniecie Rosji, ale tylko jeden z kilku celów

Wojna na Ukrainie trwa już 123. dzień. W niedzielę 26 czerwca rano Rosjanie przeprowadzili kolejny atak na budynki mieszkalne w Kijowie. Dzień wcześniej ostrzelali w Charkowie ośrodek, w którym znajduje się badawczy reaktor jądrowy.

Wojna na Ukrainie. Najnowszy raport brytyjskiego wywiadu

Również w sobotę ukraińskie władze już ostatecznie poinformowały o zajęciu Siewierodoniecka przez rosyjskich żołnierzy. Te wydarzenia w uspokajającym tonie skomentował brytyjski wywiad w najnowszym raporcie.

„Większość sił ukraińskich prawdopodobnie wycofała się z pozostałych pozycji obronnych w mieście Siewierodonieck w Donbasie. W kwietniu 2022 r. Rosja zrewidowała swój bezpośredni plan kampanii z celu okupacji większości Ukrainy na bardziej skoncentrowaną ofensywę w Donbasie” – czytamy w opublikowanym na Twitterze raporcie.

„Zdobycie miasta przez Rosję jest znaczącym osiągnięciem w ramach tego zredukowanego celu. Miejscowość była ważnym ośrodkiem przemysłowym i zajmuje strategiczne położenie nad rzeką Doniec” – z jednej strony informują Brytyjczycy. „Jest to jednak tylko jeden z kilku ambitnych celów, które Rosja będzie musiała osiągnąć, aby zająć cały region Donbasu. Należy do nich natarcie na główny ośrodek Kramatorsk i zabezpieczenie głównych szlaków dostawczych do miasta Donieck” – podkreśli brytyjski wywiad.

