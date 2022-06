Nowy wątek w przemówieniu Zełenskiego. Mocny apel do Białorusinów

Swoje przemówienie ukraiński przywódca zaczął od sobotniego ataku Rosjan na Kijów. Zwrócił się do niezłomnego narodu ukraińskiego.

– Rosyjska armia ostrzelała Kijów, wcześnie rano. "Druga armia świata” triumfalnie pokonała przedszkole i budynek mieszkalny – dodał gorzko Zełenski. – Zmarł mężczyzna, miał tylko 37 lat. Są ranni – mówił o skutkach rosyjskiego ostrzału. Dodał, że wśród rannych są 7-letnia dziewczynka, córka zmarłego 37-latka oraz jej matka – obywatelka Rosji.

Dodał, że rakiety uderzyły w obwód mikołajowski, czernihowski, Odessę i Czerkasy. Mówił też, że władze jego kraju codziennie rozmawiają z partnerami na temat pomocy wojskowej dla Ukrainy. Podkreślił, że część rosyjskich pocisków została zestrzelona przez ukraińską obronę powietrzną, ale nie wszystkie.

Wołodymyr Zełenski do Białorusinów: Wciągają was w wojnę

Następnie Zełenski zwrócił się do Rosjan. Zapowiedział, że wszyscy odpowiedzialni za ostrzały będą znalezieni i ukarani. – Jeśli ktoś myśli, że uniknie odpowiedzialności, bo powie: „taki był rozkaz”, jestw błędzie. Wszystkich was czeka proces – zapowiedział Zełenski. Zaapelował też do innego narodu.

– Oddzielnie chciałbym się zwrócić dziś do obywateli Białorusi. I do cywilów, i do tych w mundurach. Wciągają was w wojnę. I to nawet aktywniej niż w lutym i wiosną – mówiłw swoim wystąpieniu Zełenski.

– Na Kremlu już o wszystkim za was zdecydowano, wasze życie nic dla nich nie jest warte. Ale nie jesteście niewolnikami ani mięsem armatnim. Nie musicie umierać. I możecie zapobiec temu, żeby decydowano za was – kontynuował prezydent Ukrainy. Powiedział, że jest pewien, że Białorusini w wojnie wspierają Ukraińców, a nie Rosję i właśnie dlatego Kreml chcą wciągnąć Białoruś w wojnę: żeby zasiać nienawiść między narodami. Dodał, że wiele zależy teraz od „zwykłych ludzi na Białorusi” i od tego, by odmówili udziału w rosyjskiej wojnie. – Wasze życie należą do was, nie do Kremla – zaznaczył.

Na koniec prezydent Ukrainy zwrócił się znów do swoich rodaków. – Jestem pewien, że przetrwamy i odzyskamy, co swoje – zakończył swoje wystąpienie Zełenski.

