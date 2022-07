Kryzys żywnościowy w Afryce. Andrzej Kanthak: Zachód nie może ulec szantażowi Putina

Magda Domańska, „Wprost”: Putin blokuje porty w Odessie i Czarnomorsku żeby szantażować współczujący Zachód. Jak długo, pana zdaniem, Zachód pozostanie nieugięty? Jak wiele osób będzie musiało umrzeć z głodu, żeby przywódcy zachodni odpuścili, bo po Putinie raczej nikt się tego nie spodziewa.

Andrzej Kanthak: Zachód musi pozostać nieugięty do końca. Rosja wywołała wojnę, która będzie miała skutki o charakterze globalnym i nie może tej wojny wygrać. Rzeczywiście w rozmowie z prezydentem Senegalu Macky Sall’em, który w tej chwili sprawuje roczne przewodnictwo w Unii Afrykańskiej, Putin przekazał, że Rosja byłaby skłonna włączyć się w rozwiązanie sytuacji zagrożenia klęską głodu, o ile Zachód poluzuje sankcje. A przecież to nie sankcje Zachodu, a brutalna agresja Rosji na Ukrainę jest przyczyną kryzysu żywnościowego w Afryce i należy to dobitnie powtarzać.