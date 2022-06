Gruzja zamknęła granicę z Rosją. Powód nie ma jednak nic wspólnego z polityką

Gruzja miała niegdyś trzy przejścia graniczne z Rosją. Po wojnie gruzińsko-rosyjskiej straciła kontrolę nad dwoma, która znajdują się na terenie separatystycznych republik Abchazji i Osetii Południowej. Obecnie jedne przejście graniczne pomiędzy Gruzją a Rosją znajduje się w Kazbegi.

W poniedziałek, gruzińskie Ministerstwo Finansów poinformowało, że przejście w Kazbegi zostało zamknięte. Zawieszony został zarówno import i eksport towarów między wspomnianymi krajami, jak i kontrola celna osób, które chciały przekroczyć granicę.

„Punkt kontrolny wznowi działanie, gdy pogoda się uspokoi i zakończą się prace naprawcze” – uzupełniono w komunikacie ministerstwa.

To pokłosie ulewnych deszczów, które doprowadziły do wystąpienia brzegów rzeki Terek. Wezbrane wody zniszczyły na odcinku 80 m drogę pomiędzy miejscowościami Dariali-Larsi, która prowadzi do przejścia granicznego.

Ulewa spowodowała także zejście lawiny. Sytuacja pogodowa była na tyle poważna, że władze w Tbilisi nakazały ewakuację personelu, który pracował na granicy.

