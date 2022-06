Walizka, torba i reklamówka. Niesmak po darowiznach szejka z Kataru dla księcia Karola

O sprawie jako pierwszy napisał tygodnik „Sunday Times”. Z jego ustaleń wynika, że książę Karol otrzymał pieniądze osobiście w trzech partiach gotówki w latach 2011-2015. Warto wspomnieć, że szejk Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani pełnił do 2013 r. funkcję premiera Kataru.

Przekazanie pieniędzy było legalne, ale...

Jak podkreślają brytyjskie media, nie ma żadnych podejrzeń, że pieniądze zostały przekazane nielegalnie. Zastrzeżenia dotyczą jednak sposobu, w jaki zostały dostarczone.

Komentatorzy oceniają, że budzi to po prostu niesmak, gdyż przywodzi na myśl szemrane interesy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że przepisy zabraniają przyjmowania członkom rodziny królewskiej przyjmowania prezentów w gotówce.

Część darowizny – której łączna suma wyniosła 3 mln funtów – miała zostać przekazana następcy brytyjskiego tronu w walizce, druga część w skórzanej torbie, a trzecia w reklamówkach londyńskiego domu towarowego Fortnum and Mason.

Taką wolę wyraził katarski szejk

Przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej zapewnili, że cała gotówka od szejka została niezwłocznie przekazana jednej z fundacji księcia Karola, tj. Prince of Wales’s Charitable Fund (pol. Fundusz Charytatywny Księcia Walii) oraz została rozliczona zgodnie z prawem.

Z kolei przedstawiciele wspomnianej fundacji uzupełnili, że darowizna została przekazana w gotówce, gdyż taką wolę wyraził darczyńca. Ponadto, nie ma żadnych dowodów na to, że jego zamiarem było to, by pieniądze nie zostały przekazane na działalność charytatywną.

Skandal z udziałem doradcy księcia Karola

Szejk Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani to nie tylko były premier Kataru, ale również członek tamtejszej rodziny królewskiej. Jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Nazywa się go „człowiekiem, który wykupił Londyn”.

Wszystko za sprawą ogromnych pieniędzy, zainwestowanych przez fundusz majątkowy Kataru na budowę wieżowców i luksusowych hoteli w brytyjskiej stolicy.

Co ciekawe, doniesienia o osobliwym przekazywaniu darowizn pojawiły się blisko rok po rezygnacji Michaela Fawcetta z funkcji doradcy księcia Karola. Nastąpiło to po ujawnieniu faktu, że w zamian za darowizny zaoferował saudyjskiemu miliarderowi tytuł szlachecki i pomoc w uzyskaniu brytyjskiego obywatelstwa. Księże zapewniał, że nic nie wiedział o ujawnionym układzie.

