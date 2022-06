NBC News: Biden na szczycie NATO ogłosi decyzję dotyczącą Polski

W dniach 28-30 czerwca odbywa się szczyt NATO w Madrycie. Do Europy przylatuje prezydent USA Joe Biden. Jeszcze przed podróżą pojawiły się przecieki odnośnie tego, co przywozi ze sobą Amerykanin. Jak podaje NBC News, Biden planuje powiadomić sojuszników o relokacji sił amerykańskich w Polsce i krajach bałtyckich. Okazuje się, że w naszym kraju najprawdopodobniej przedłużona zostanie zwiększona obecność części wojsk Stanów Zjednoczonych.

„Zmiany w rozmieszczeniu wojsk amerykańskich mogą –dotyczyć takich krajów jak Litwa, Łotwa i Estonia. Jeśli chodzi o nowe oddziały, które mogłyby zostać rozmieszczone w regionie na stałe, urzędnicy powiedzieli, że ich liczba będzie minimalna, ale kilkaset osób może pozostać w Polsce na stałe” – podaje NBC News.

USA uspokajają sojuszników

W zapowiedzi szczytu NATO, który odbędzie się w tym tygodniu, wysoki urzędnik administracji powiedział, że przywódcy krajów należących do sojuszu „ogłoszą nowe zobowiązania do wzmocnienia obrony i odstraszania NATO” . – Jak mogliśmy zaobserwować w ciągu ostatnich kilku miesięcy, Stany Zjednoczone bardzo szybko wysłały dodatkowe siły do NATO, aby uspokoić naszych sojuszników, zwłaszcza tych na wschodniej flance – powiedział urzędnik.

To jednak nie wszystko. W ciągu najbliższych kilku lat USA mogą wysłać do bazy marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych w hiszpańskiej Rocie kolejne dwa okręty.

Wojna na Ukrainie. Nowy pakiet pomocy z Ameryki

Ważnym przedmiotem rozmów będzie oczywiście także wojna na Ukrainie. W czwartek administracja Joe Bidena poinformowała o nowym pakiecie pomocy wojskowej o wartości 450 dolarów dla zaatakowanego przez Rosję kraju i planach dostarczenia nowego systemu rakietowego ziemia-powietrze.

