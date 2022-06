Władimir Putin zmienił plany. Wiadomo, dokąd pojedzie z pierwszą zagraniczną wizytą

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Press Wire

Władimir Putin miał spotkać się z Aleksandrem Łukaszenką w Grodnie, tuż przy polskiej granicy, ale ostatecznie zmienił plany. Zamiast na Białoruś, pojedzie z wizytą do Tadżykistanu i Turkmenistanu. Będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Putina do początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę.