Prezydent Ukrainy podał datę zakończenia wojny. Jest reakcja Kremla

Wołodymyr Zełenski wystąpił zdalnie w poniedziałek rano przed liderami krajów największych gospodarek świata. Unijni dyplomaci w ramach ujawnienia przecieków z przemówienia prezydenta Ukrainy zdradzili, że ukraiński przywódca zabrał głos ws. potencjalnego zakończenia wojny na terytorium jego kraju. Zełenski wyraził nadzieję, że konflikt wywołany przez Rosję zakończy się przed rozpoczęciem 2023 r., zanim przyjdzie zima.

Do słów prezydenta Ukrainy odniósł się rzecznik Kremla. – Ukraińskie władze, jeśli tylko zechcą, mogą powstrzymać działania zbrojne w ciągu kilku godzin – skomentował, cytowany przez agencję TASS. Dmitrij Pieskow tłumaczył, że „strona ukraińska może zakończyć wojnę przed końcem dnia, jeśli wyda rozkaz oddziałom nacjonalistycznym i ukraińskiemu wojsku do złożenia broni i spełni warunki Rosji”. – Cała reszta to spekulacje ukraińskiej głowy państwa – dodał.

Wojna Rosja – Ukraina. Dmitrij Pieskow odpowiada na słowa Wołodymyra Zełenskiego

Rzecznik Kremla wojnę na Ukrainie konsekwentnie nazywa „specjalną operacją wojskową”. Pieskow nawiązał do słów Władimira Putina mówiąc, że działania zbrojne „przebiegają zgodnie z planem”, a Moskwa „osiąga swoje cele”. Rzecznik Kremla podkreślił, że po stronie rosyjskiej nie ma przybliżonego terminu zakończenia konfliktu na Ukrainie.

Pieskow poinformował również, że śledczy z separatystycznych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej przygotowują rzekomy zestaw dowodów, który ma świadczyć o popełnieniu przez Ukraińców aktów terroryzmu i ludobójstwa na mieszkańcach Donbasu. Rzecznik Kremla nazwał domniemane działania ukraińskich sił zbrojnych „prawdziwą zbrodnią”.

Czytaj też:

Do kiedy musi zakończyć się wojna na Ukrainie? Wołodymyr Zełenski podał datę