Ujawnione wątpliwości administracji Bidena. Terlikowski dla „Wprost”: Śmiertelnie niebezpieczne

Ujawnione w rozmowach z CNN wątpliwości urzędników administracji Joe Bidena, jeśli nie są tylko elementem gry i wojny informacyjnej, to bardzo zła informacja. Jeśli bowiem poważni analitycy, w oparciu o poważne informacje, zaczynają poddawać w wątpliwość, czy odzyskanie okupowanych przez Rosjan terytoriów ukraińskich będzie możliwe, nawet z użyciem ciężkiej i nowoczesnej broni, którą USA i sojusznicy wysyłają, to oznacza to, że Rosja powoli, ale systematycznie tę wojnę wygrywa.

I ani bohaterstwo ukraińskich żołnierzy, ani ich ofiara z życia, ani tym bardziej oszczędne wciąż sankcje niewiele w tej sprawie mogą zmienić.