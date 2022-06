Rewolucja w temacie ewolucji człowieka? Skamieniała czaszka z RPA ma milion lat więcej, niż sądzono

W pobliżu Johannesburga w Republice Południowej Afryki znajduje się jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na świecie – Kolebka Ludzkości. Wbrew obiegowej opinii, nie jest to pojedyncza jaskinia, lecz skupisko 13 jaskiń.

Setki skamieniałych szczątków

Jak sama nazwa wskazuje, w 1936 r. odnaleziono tam skamieliny najstarszych ludzkich – a właściwie człekokształtnych – szczątków. W toku kolejnych badań okazało się, że skamieliny można liczyć w setkach.

Najsłynniejszą skamieliną jest pani Ples, odnaleziona przez archeologów w 1947 r. To najbardziej kompletna czaszka przedstawicielki gatunku Australopithecus africanus, dalekiego przodka współczesnych ludzi – Homo Sapiens.

Linia ewolucyjna przypomina „krzak”

Dotychczas naukowcy szacowali, że wiek czaszki wynosi ok. 2,6 mln lat. Jednak najnowsze badania przy użyciu datowania radiowęglowego wykazały, że naukowcy pomylili się aż o ok. milion lat. Obecnie wiek pani Ples jest szacowany pomiędzy 3,4 a 3,7 mln lat.

Ta różnica ma kolosalne znaczenie, gdyż podważa dotychczasowe ustalenia w kwestii ewolucji człowieka. Współistnienie i krzyżowanie się różnych gatunków człekokształtnych mogło trwać znacznie dłużej, niż dotychczas sądzono.

Wszystko wskazuje więc na to, że linia ewolucyjna nie jest tak prosta, a nasze drzewo genealogiczne – jak to określił francuski antropolog Laurent Bruxelles – należy raczej przyrównać do krzaka.

Czytaj też:

Odnaleziono wrak okrętu USA, który walczył do samego końca. Spoczywa na głębokości aż 7 km