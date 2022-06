„Epokowa decyzja” Bidena. Co oznacza dla Polski? Gen. Skrzypczak wyjaśnia

Dla tej struktury dowodzenia jest to powrót do Europy. Poprzedni prezydent USA wycofał dowództwo z Niemiec i je zredukował. Był to zapewne wynik ogólnej tendencji redukcji potencjałów militarnych państw sojuszu, których politycy uwierzyli w zapewnienia Putina, że stoi na straży wiecznego pokoju. I że armia rosyjska jest armią… pokoju. Agresja Rosji na Ukrainę wstrząsnęła nie tylko Europą Zachodnią, ale i cywilizowaną częścią świata. Putin rozegrał wszystkich, a na Ukrainie pokazał swoje prawdziwe oblicze.

W wyniku zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie a przede wszystkim wobec nowych wyzwań Amerykanie podjęli decyzje o reaktywowaniu dowództwa tego korpusu z miejscem dyslokacji w Fort Knox w stanie Kentucky. Jednocześnie do Polski delegowano wysunięte elementy tego dowództwa z dyslokacją w Poznaniu.