Władimir Putin jest ciężko chory? Żona rosyjskiego oligarchy: To mnie naprawdę przeraża

Tatiana Fokina jest żoną rosyjskiego oligarchy Jewgienija Czichawarkina. Małżeństwo mieszka w Wielkiej Brytanii i w negatywny sposób ocenia politykę prowadzoną przez Władimira Putina. Para jednoznacznie opowiedziała się przeciwko niczym nieuprawnionej rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Stan zdrowia Władimira Putina. Żona rosyjskiego oligarchy: To mnie naprawdę przeraża

Żona rosyjskiego oligarchy w dokumencie „Secrets of the Oligarch Wives” Paramount+ odniosła się do nasilających się w ostatnim czasie plotek na temat rzekomo pogarszającego się stanu zdrowia Władimira Putina. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że u prezydenta Rosji zdiagnozowano raka krwi lub chorobę Parkinsona. Informacje te nie zostały potwierdzone przez Kreml.

Tatiana Fokina powiedziała, że przerażają ją pogłoski, z których wynika, że przywódca Rosji jest poważnie chory, ponieważ człowiek, który otrzymał tragiczną diagnozę, może nie zastanawiać się nad konsekwencjami swoich działań. – Krążą pogłoski, że jest chory… Myślę, że te plotki są prawdopodobnie prawdziwe, a jeśli są prawdziwe… To mnie naprawdę przeraża, ponieważ osoba, która jest poważnie chora, nie przejmuje się tym, co stanie się potem – powiedziała Tatiana Fokina w dokumencie.

Putin jest chory? Zełenski komentuje



O medialne doniesienia o stanie zdrowia Władimira Putina został zapytany Wołodymyr Zełenski. – Nie wiem, co dzieje się z Władimirem Putinem. Myślę, że oni cierpią na jedną, poważną chorobę – powiedział prezydent Ukrainy w wywiadzie dla NBC. Polityk dodał, że ma na myśli chorobę, która objawia się brakiem szacunku do narodu ukraińskiego. – Chorobę związaną z inwazją i torturami, których dopuścili się na naszej ziemi – kontynuował Wołodymyr Zełenski.

