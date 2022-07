Scholz twierdzi, że Putin przez rok szykował się do wojny na Ukrainie. „Jest bardzo zły”

Wojna na Ukrainie trwa już czwarty miesiąc, a intensywność walk, które przeniosły się głównie do Donbasu, nie słabnie. O swoich prognozach na temat możliwości zakończenia inwazji Rosji mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Polityk, który ma za sobą długą historię rozmów z Władimirem Putinem, zdradził, jak widzi strategię prezydenta Rosji.

Wojna na Ukrainie. Scholz: Putin przygotowywał się przez rok

Olaf Scholz stwierdził, że jest przywódcą wielkiego kraju, który ma wiele środków do prowadzenia tej brutalnej wojny. W jego ocenie Putin długo planował inwazję. – Myślę, że decyzja o rozpoczęciu tej wojny została podjęta na rok przed jej początkiem albo jeszcze wcześniej, ponieważ on przygotowywał się do niej. W takim razie będzie wstanie kontynuować wojnę naprawdę długo – analizował niemiecki kanclerz.

Sankcje bolą Putina?

Polityk podkreślił jednak, że choć Putin tego nie przyzna, to odczuwalny jest wpływ zachodnich sankcji na Rosję. – To zostało zrobione krajowi, który nie jest tak zaawansowany, który naprawdę potrzebuje wszystkich technologii z reszty świata, aby mieć podobny standard życia, i aby mieć szansę bycia częścią wzrostu w gospodarce światowej – wskazał Scholz.

Kanclerz został zapytany o 2 mld dolarów miesięcznie, które Rosja zyskuje dzięki Niemcom płacącym za węgiel, gaz i inne surowce. W odpowiedzi stwierdził, że Putin „nie może kupić niczego z pieniędzy, które dostaje od nas, ponieważ są te wszystkie sankcje na import nowoczesnych technologii i rzeczy, których szuka” . – To jest to, co sprawia, że (Putin – red.) jest bardzo zły - stwierdził.

Na uwagę dziennikarza, że Putin może wydać te pieniądze na coś innego albo gdzieś indziej, kanclerz zaczął mętnie odpowiadać, że dostaje coraz mniej.

