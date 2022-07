Pierwszy kraj NATO przekaże samoloty Ukrainie? Jest wstępna deklaracja

Ukraina dzielnie stawia opór Rosji, choć sytuacja nie jest łatwa, a wrogie siły przejmują kolejne miasta na wschodzie kraju, równocześnie dopuszczając się ataków w innych częściach Ukrainy. Prezydent Wołodymyr Zełenski wielokrotnie zwracał się z apelem o przekazanie obrońcom samolotów. Niewykluczone, że po wielu miesiącach walk na jego apel odpowie Słowacja.

Czesi pomogą bronić przestrzeń powietrzną Słowacji

W niedzielę premier Słowacji Eduard Heger wziął udział w debacie z premierem Czech Petrem Fialą. Tematem rozmowy była m.in. ochrona przestrzeni powietrznej Słowacji. Przypominamy, że w czerwcu Słowacja zwróciła się do zachodnich sąsiadów z prośbą o pomoc, po tym, jak uziemiła wszystkie radzieckie myśliwce MiG-29. Słowacy spodziewają się dostawy maszyn F-16, ta jednak się opóźnia.

„Niewątpliwie się zastosujemy. Myślę, że to piękny przykład nie tylko współpracy obronnej, ale i zaufania. Pomożemy Słowacji, dopóki nie będzie miała do dyspozycji nowych samolotów. I liczymy na to, że ktoś znów nam pomoże, jeśli będziemy mieć problemy” – zadeklarował premier Czech.

Wiadomo już, że premier Heger poprosił Czechów o wsparcie, które miałoby potrwać około roku. Dostawa amerykańskich myśliwców F-16 planowana jest na 2024 rok.

Podczas debaty Heger zaznaczył, że Słowacja jest gotowa wysłać swoje myśliwce MiG-29 na Ukrainę. Dodał również, że Ukraina będzie mogła liczyć na słowackie czołgi. Premier nie chciał jednak zdradzać żadnych szczegółów dotyczących przekazania maszyn. „Nie chcę o tym mówić szczegółowo, bo Ukraina również prosiła nas, by nie określać tego sprzętu” – podkreślił Heger.

Podczas swojego wystąpienia obaj premierzy zaznaczyli, że są pełni podziwu dla Ukraińców, którzy już od pięciu miesięcy walczą o swoją wolność, stawiając opór liczniejszej armii. Heger dodał również, że aby ta wojna mogła zakończyć się zwycięstwem Ukrainy, konieczne jest udzielanie jej wsparcia militarnego. Przyznał, że istotne jest, by Ukraińcy „mieli broń, aby mogli walczyć o swoją niezależność oraz o nasze bezpieczeństwo i naszą wolność. (...) Walczą o nas” – podkreślał polityk.

