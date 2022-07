Rosja oskarżyła Ukrainę o atak na Biełgorod. Senator poszedł krok dalej

W nocy w soboty na niedzielę doszło do ataku na rosyjskie miasto Biełgorod, znajdujące się kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą. Doszło do kilku wybuchów, zginęły co najmniej trzy osoby. Władze Rosji o atak oskarżyły Ukrainę. Zdaniem rosyjskiego Ministerstwa Obrony w miasto miały uderzyć trzy pociski balistyczne Toczka-U. Jeden z nich miał spaść na budynek mieszkalny.

Zaprzeczył temu doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy. Anton Heraszczenko zamieścił fotografię z miejsca zdarzenia, gdzie znajdował się zestaw rakietowy Pancyr, którego nie ma na stanie ukraińska armia.

Wojna na Ukrainie. Rosyjski senator o ataku na Biełgorod

Rosjanie trzymają się jednak swojej wersji. Senator Władimir Dżabarow w rozmowie z agencją RIA Nowosti powiedział, że jego kraj będzie miał prawo do nałożenia sankcji na amerykańską firmę Maxar Technologies, która dostarcza m.in. zdjęcia satelitarne.

Zdaniem zastępcy szefa komitetu Rady Federacji Rosyjskiej ds. międzynarodowych będzie to możliwe w momencie, jeśli pojawiają się dowody, że satelita został użyty do zrobienia zdjęć Biełgorodu 30 czerwca. Inne satelity miały wykonywać zdjęcia z regionu 27, 22 oraz 20 czerwca.

Amerykańskie satelity pomagają Ukrainie?

Rosyjska agencja prasowa twierdziła również, że satelity amerykańskiej firmy filmowały rafinerię ropy naftowej w Nowoszachtyńsku, gdzie 22 czerwca wybuchł pożar w instalacji wymiany ciepła. Rosyjskie miasto znajduje się w graniczącym z Ukrainą obwodzie rostowskim. Satelity miały też być obecne nad Wyspą Węży, która była atakowana przez Ukraińców i ostatecznie została wyzwolona z rosyjskich żołnierzy.

