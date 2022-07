Strzelanina w czasie parady w USA. Zdawkowy komunikat służb

W poniedziałek 4 lipca przez ulice wielu miast w Stanach Zjednoczonych przechodzą parady, aby świętować Dzień Niepodległości. Obchody ważnego dla Amerykanów dnia zostały zakłócone w Highland Park. Jak podaje Sky News, w pewnym momencie do zgromadzonych osób zaczął strzelać niezidentyfikowany sprawca.

Świadkowie zdarzenia przekazali, że zapanował chaos, a tłum uciekał w różne strony przed odgłosami strzałów, które wydawały się padać coraz bliżej. Informatorzy „Chicago Sun Times” poinformowali, że widzieli co najmniej pięć zakrwawionych osób, które leżały na ziemi.

Strzelanina Highland Park. Jest kilka niewiadomych

Do sprawy odnieśli się przedstawiciele służb, którzy nie informują o liczbie ofiar i poszkodowanych. Urzędnik The Lake County Sheriff's Office potwierdził jedynie, że w Highland Park doszło do strzelaniny, a jednocześnie wezwał społeczność, aby oddaliła się od miejsca zdarzenia i pozostała w bezpiecznej odległości.

Dotychczas do mediów przedostają się jedynie szczątkowe informacje dotyczące sprawy. Niewiadomą pozostaje, czy służby zatrzymały napastnika oraz jaki był jego motyw.

Czytaj też:

Strzelanina w Danii. Sprawca jest w rękach policji, liczba ofiar nadal niepewna