Rosjanka idzie walczyć za Ukrainę. Chce pomścić męża

„Pierwsza kobieta-żołnierka z Legionu »Wolność Rosji« zwróciła się do rosyjskich żołnierzy. Powiedziała, że poszła walczyć o Ukrainę, bo chce pomścić męża i innych rosyjskich żołnierzy, którzy zostali wysłani na śmierć przez Władimira Putina” – podaje na Twitterze niezależny białoruski portal Nexta.

W nagraniu kobieta wyjaśnia, że w maju przekroczyła granicę z Ukrainą i wstąpiła do legionu „Wolność Rosji”. Jej mąż zginął 20 marca z rąk Kadyrowców, ponieważ jako sierżant 76. dywizji nie zgodził się poprowadzić swoich żołnierzy na pewną śmierć. – Odmówił poprowadzenia swoich chłopców na rzeź, chciał się wycofać i ocalić żołnierzy. Jestem tutaj żeby zemścić się na "putinistach" i Kadyrowcach za śmierć mojego męża i wszystkich chłopaków, którzy nigdy nie wrócą do domu z powodu Putina – mówiła.

Jest pierwszą kobietą, która przyłączyła się do rosyjskich jeńców i dezerterów, którzy zgodzili się na walkę po ukraińskiej stronie. W nagraniu zwraca się również do rosyjskich żołnierzy, którzy walczą przeciwko Ukrainie. – Chłopcy, Putin już tę wojnę przegrał, sami dobrze o tym wiecie. To nie jest możliwe, żeby wygrać wojnę z całym światem. Wspólnie musimy zakończyć tę wojnę i przynieść Rosji prawdziwą wolność. Czekacie na powrót do domu, musicie wrócić jako zwycięzcy. Ale wygrać można tylko walcząc o prawdę, która jest po stronie wolnej Rosji i całego świata. Reżim Putina musi zostać obalony. Przestańmy tolerować tyranię. Dołączcie do Legionu! – wezwała.

Legion Wolność Rosji

Legioniści deklarują, że sprzeciwiają się polityce Władimira Putina i chcą pomóc Ukraińcom w walce z armią rosyjską. Ukraińskie źródła podają, że rekrutacja do oddziału odbywa się pośród rosyjskich jeńców i dezerterów lub emerytowanych żołnierzy Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na zasadzie dobrowolności. Mówi się również o Białorusinach, którzy włączają się w szeregi Legionu. Strona ukraińska zapewnia, że wszystkim bojownikom będą przysługiwać te same przywileje, co żołnierzom ukraińskim.

