Prezydent Chin odmówił Władimirowi Putinowi? Kreml zareagował na medialne doniesienia

Prywatna rozgłośnia Radio Free Asia, stworzona i finansowana przez Kongres Stanów Zjednoczonych, poinformowała o szczegółach rozmowy pomiędzy Władimirem Putinem oraz Xi Jinpingiem, do której miało dojść w połowie czerwca. Wówczas prezydent Rosji miał zaprosić swojego chińskiego odpowiednika do złożenia wizyty w jego kraju.

Xi Jinping miał odrzucić zaproszenie tłumacząc, że jego pojawienie się w Rosji mogłoby być problematyczne ze względu na pandemię koronawirusa. Oferta Putina miała być odpowiedzią na wizytę rosyjskiego polityka w Pekinie, podczas ceremonii otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Putin miał wykorzystać wizytę prezydenta Chin do uniknięcia dalszego pogorszenia się relacji z USA i Europą.

Xi Jinping odmówił Władimirowi Putinowi? Dmitrij Pieskow zabrał głos

Do sprawy odniósł się rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow wyjaśnił, że do spotkania Putina z Xi Jinpingiem dojdzie po złagodzeniu obostrzeń dotyczących koronawirusa w Chinach. Tym samym rzecznik Kremla obalił doniesienia mówiące o odmowie złożenia wizyty przez chińskiego przywódcę. – To jest kompletna nieprawda. Faktem jest, że w Chinach nadal obowiązują pewne ograniczenia związane z COVID-19. Jest to absolutnie normalne i należy to traktować ze zrozumieniem – wyjaśnił.

Zdaniem rosyjskiej agencji RIA Nowosti do spotkania polityków nie musi dojść w Rosji. Putin mógłby ponownie pojawić się w Chinach. Dla przypomnienia prezydent Rosji od momentu wywołania wojny na Ukrainie przez kilka miesięcy nie opuszczał kraju. Z kolei Chiny to jeden z „ulubionych” kierunków wizyt Putina. Od 2013 r. spotkał się z Xi Jinping 38. razy. Z kolei prezydent Chin rzadko opuszczał kraj od stycznia 2020 r., kiedy zaczęła rozwijać się pandemia koronawirusa.

