Awaria Facebooka, Messengera i Instagrama. Użytkownicy z całego świata alarmują

Problem dotyczy zarówno Facebooka, jak i Messengera oraz Instagrama, czyli serwisów zarządzanych przez amerykańską spółkę Meta. Wykres na stronie Down Detector pokazuje, że użytkownicy pierwsze problemy zaczęli zgłaszać już przed godz. 17 polskiego czasu. O awarii informuje również brytyjski „Daily Mail", który podkreśla, że o problemach piszą internauci z całego świata. „Zgłoszenia użytkowników wskazują, że problemy z serwisem Instagram występują od 5:24 po południu CEST" – podaje serwis Down Detector na Twitterze. O tej samej godzinie pojawiły się zgłoszenia od użytkowników Facebooka, a dwanaście minut wcześniej o problemach zaczęli alarmować użytkownicy Messengera. Najwięcej problemów zgłaszali użytkownicy Messengera, którzy mieli trudności z wysłaniem wiadomości. Gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń trwał około kwadransa, po czym liczba raportów zaczęła spadać. Może to oznaczać, że Meta szybko uporała się z awarią swojego komunikatora. Wciąż pojawiają się zgłoszenia od użytkowników Instagrama, jednak jest ich kilkanaście razy mniej niż w przypadku Messengera.

