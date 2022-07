Rosjanie dobrze zapamiętali 5 lipca 2014, teraz się zemścili. „Zmasowany ostrzał”

Liczby eksplozji nie dało się nawet policzyć. Do wybuchów doszło głównie w centrum i na północy miasta. Wadym Lach, mer Słowiańska, napisał po południu w mediach społecznościowych, że to zmasowany ostrzał. Zginęły dwie osoby.

Największy od 24 lutego atak miał miejsce w niedzielę – wtedy rakietami typu „śmierć” ostrzelany został zarówno Słowiańsk, jak i Kramatorsk. Trwał do ok. 14.30 czasu lokalnego, po chwili ciszy w obwodzie donieckim ok. 16.00 znów zawyły syreny ostrzegające przed niebezpieczeństwem z powietrza. I tak co chwilę. Włączały się do wieczora, ale nawet bez nich nad miastem słychać było przeloty rakiet. Nie doszło już jednak do kolejnego, zmasowanego ostrzału miasta.