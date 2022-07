Rewolucja w brytyjskim rządzie. Kolejni ministrowie podali się do dymisji

5 lipca minister zdrowia Sajid Javid oraz kanclerz skarbu Rishi Sunak ogłosili, że utracili zaufanie do Borisa Johnsona i w związku z tym podali się do dymisji. Dzień później o odejściu z gabinetu poinformowali minister edukacji Robin Walker i minister ds. dzieci i rodzin Will Quince. Z rządem pożegnała się również Laura Trott.

Afera obyczajowa w Wielkiej Brytanii

Dymisje polityków to pokłosie afery obyczajowej na szczytach brytyjskich władz. Christopher Pincher, poseł Partii Konserwatywnej, został oskarżony o molestowanie dwóch mężczyzn. Gdy przyznał się do „niewłaściwego zachowania”, ujawniono kolejne przypadki, kiedy miał molestować partyjnych kolegów. Po kilku dniach zaprzeczania okazało się, że premier Boris Johnson wiedział o oskarżeniach. Mimo wszystko mianował Pinchera na ważne stanowisko. Pełnił on funkcję parlamentarnego whipa, czyli posła, którego zadaniem jest utrzymywanie dyscypliny wśród kolegów podczas głosowań.

Polityk przyznał się publicznie do winy i zrezygnował z pełnionej funkcji. Pomimo nacisków premier Johnson nie chciał przyjąć rezygnacji i zawiesił posła dopiero kilka dni później.

