Słowa Andrzeja Dudy wywołały burzę w Rosji. „To szczególnie nie do przyjęcia”

Andrzej Duda na otwarciu Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział w poniedziałek, że decyzja o rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego o Finlandię i Szwecję jest porażką Rosji. – To historyczna decyzja, ponieważ Morze Bałtyckie, de facto, staje się morzem wewnętrznym NATO. Jest to zdecydowane wzmocnienie militarnego potencjału NATO, bo Finlandia i Szwecja to kraje bardzo wysoko zaawansowane technologicznie, które przykładają do obronności ogromną wagę – mówił.

„Morze Bałtyckie morzem wewnętrznym NATO”. Jest reakcja na słowa Andrzeja Dudy

Słowa polskiego prezydenta o Bałtyku odbiły się szerokim echem w Rosji. Jako pierwszy zareagował gubernator obwodu kaliningradzkiego. – Otwórzmy mapę, to nie jest „morze wewnętrzne” NATO. Chyba że już przyjęli do niego Rosję. Może jestem w tyle, może Duda wie coś, czego ja nie wiem. Mogę nawet dać Dudzie mapę, tam jest też nasz Krym – skomentował Anton Alichanow.

Teraz do wypowiedzi polskiej głowy państwa odniosła się rzecznik rosyjskiej dyplomacji. – Ile razy na przestrzeni lat byliśmy poddawani ostrej krytyce i medialnemu atakowi w związku z zarzutami, że Rosja prowadzi tego rodzaju prowokacyjne działania. Fakty dowodzą jednak, że jest inaczej. Kto może sobie pozwolić na tego typu stwierdzenia? Tylko prowokator – powiedziała Maria Zacharowa propagandowemu Radiu Sputnik.

Maria Zacharowa dołącza do grona krytyków polskiego prezydenta

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji kontynuowała, że słowa Dudy są „prowokacją w najczystszej postaci”. Zacharowa insynuowała również, że na niedawno zakończonym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego podjęto decyzje, o których polska opinia publiczna nie została poinformowana.

Rosyjska dyplomatka podsumowała sprawę kuriozalnymi oskarżeniami. – Jest to szczególnie nie do przyjęcia w czasach, gdy seria prowokacyjnych działań zachodnich reżimów doprowadziła świat na skraj globalnego kryzysu dotykającego prawie wszystkie sfery naszego życia i naszej planety – zakończyła.

Czytaj też:

Rosyjski gubernator zaskoczony słowami Dudy. Chce przekazać mapę