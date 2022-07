Prezydent Korei Południowej ostrzega reżim Kim Dzong Una. Rozkazał „szybki i mocny” odwet

Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol spotkał się w środę z dowódcami wojskowymi w bazie Gyeryongdae, 160 kilometrów na południe od Seulu. Było to jego pierwsze spotkanie z wojskiem, od kiedy w maju objął urząd prezydenta.

Korea Południowa. Prezydent rozkazał „szybko i mocno” ukarać Koreę Północną w razie prowokacji

Jak poinformowało biuro koreańskiego prezydenta, Yoon Suk-yeol wezwał do stworzenia silnych zdolności do powstrzymania północnokoreańskich programów nuklearnych i rakietowych. Istnieją obawy, że po prowadzonych w tym roku testach rakietowych, reżim Kim Dzong Una przygotowuje się do kolejnej próby nuklearnej.

„(Prezydent) nakazał naszemu wojsku szybko i stanowczo ukarać Koreę Północną w przypadku przeprowadzenia prowokacji” – informuje południowokoreańska agencję Yonhap, cytując oświadczenie biura prezydenta. „Podkreślił, że misją wojskową jest obrona życia ludzi, własności, terytorium i suwerenności za wszelką cenę i że musimy stanowczo pokazać naszą determinację, aby to zrobić” – dodało biuro.

Yoon podkreślił, że „wszelkie prowokacje” spotkają się ze stanowczą odpowiedzią ze strony Korei Południowej w koordynacji ze Stanami Zjednoczonymi. Powiedział też, że silne zdolności obronne powinny być gotowe do ochrony bezpieczeństwa kraju i interesu narodowego, ponieważ niepewność w zakresie bezpieczeństwa wokół Korei Południowej i Azji Północno-Wschodniej rośnie bardziej niż kiedykolwiek.

Plan „Masowej Kary i Odwetu”

Jak informuje agencja Yonhap, Yoon wezwał do zbudowania silnej zdolności reagowania, która obejmuje system trójosiowy. System trójosiowy nawiązuje do Koreańskiej Masowej Kary i Odwetu, operacyjnego planu obezwładnienia północnokoreańskich przywódców na wypadek poważnego konfliktu, w tym platformy ataków prewencyjnych typu „kill chain” oraz systemu obrony powietrznej i przeciwrakietowej.

Prezydent wezwał też dowódców, aby armia inwestowała w sztuczną inteligencję i w inne rozwiązania naukowe i technologiczne, aby pomóc rozwiązać niedobór żołnierzy i przygotować się na przyszłe zagrożenia bezpieczeństwa.

