Aborcja w USA. Joe Biden podpisze specjalne rozporządzenie

Sprawa dotyczy wyroku Sądu Najwyższego USA, który pod koniec czerwca uchylił przełomowe orzeczenie ze sprawy Jane Roe vs. Henry Wade z 1973 r. i zlikwidował tym samym konstytucyjne prawo do przerywania ciąży. Decyzja spowodowała masowe protesty w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden podpisze w piątek rozporządzenie, które ma pomóc zabezpieczyć kobietom dostęp do aborcji i antykoncepcji. Amerykański przywódca był pod silną presją demokratów.

Biden skieruje Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych do podjęcia w ciągu miesiąca działań mających na celu rozszerzenie dostępu do aborcji farmakologicznej zatwierdzonej przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Prezydent USA polecił również, aby departament zapewnił kobietom dostęp do opieki medycznej w nagłych przypadkach, usług planowania rodziny i antykoncepcji, w tym wkładek domacicznych.

Prokurator generalny Bidena i doradca Białego Domu zwołają również organizacje oraz prawników działających dobrowolnie i bezpłatnie, aby zapewnić porady prawne kobietom, starającym się o aborcję. Wówczas ochronie prawnej podlegałoby podróżowanie do innych stanów w celu poszukiwania opieki medycznej.

Orzeczenie Sądu Najwyższego USA z końca czerwca przywróciło stanom możliwość wprowadzenia zakazu aborcji. Kobiety stoją przed wyborem podróży do innego stanu, gdzie procedura jest legalna i dostępna lub mają do wyboru niebezpieczną nielegalną aborcję. Biden skrytykował wyrok sądu. Rozporządzenie amerykańskiego przywódcy ma również chronić prywatność pacjentek i zapewnić bezpieczeństwo mobilnym klinikom aborcyjnym na granicy stanów.

