Koniec wojny na Ukrainie jest bliski? Zełenski stawia pewne warunki

Prezydent Ukrainy stwierdził, że twarda postawa Ukraińców może doprowadzić do tego, że Rosja będzie zmuszona usiąść przy stole negocjacyjnym, a co za tym idzie, jeszcze w tym roku wojna może się zakończyć. – Jeżeli nasze państwo będzie zjednane, tak jak jest teraz, jeżeli ciężka broń będzie dostarczana odpowiednio szybko przez naszych partnerów, jeżeli szczęście i Bóg będzie po naszej stronie, to my będziemy mogli zrobić bardzo dużo rzeczy do końca tego roku. Jestem pewny, że możemy zakończyć wojskową część tej wojny – powiedział Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN.

Przypomnijmy – od 24 lutego strona rosyjska i ukraińska spotykały się kilka razy twarzą w twarz, aby doprowadzić do deeskalacji sytuacji. Niestety, nawet ustalenia dotyczące zawieszenia broni w niektórych regionach nie były przestrzegane przez Rosję.

„Chcielibyśmy zobaczyć prezydenta Joe Bidena w Ukrainie”

Wołodymyr Zełenski w rozmowie z CNN podziękował za wsparcie, którego Ukrainie udzielają Stany Zjednoczone. – USA pomaga Ukrainie, bardzo pomaga, ale to nie jest wystarczająca pomoc, żeby wygrać – powiedział prezydent. Dodał również, że chciałby żeby Joe Biden przyjechał do Kijowa. – Chcielibyśmy zobaczyć prezydenta Joe Bidena w Ukrainie. Słyszałem, że popiera ten pomysł. Są pewne sprawy związane z bezpieczeństwem, które stoją na przeszkodzie, rozumiemy to – podkreślił.

– Uważam, że to pomogłoby Ukraińcom. Ukraińcy wspierają USA, zaufanie mieszkańców Ukrainy do USA jest bardzo duże, tak samo, jak w przypadku Wielkiej Brytanii, Polski i krajów bałtyckich – dodał Zełenski.

